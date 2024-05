Festival della Letteratura, il prossimo incontro “Un pomeriggio di gioco con i Lego”

L’evento in collaborazione con l’Associazione Valt Bricks

Appuntamento sabato 11 maggio per giocare con i famosi mattoncini

MANDELLO DEL LARIO – Continuano gli appuntamenti del Festival della Letteratura, organizzato dall’Assessore alla Cultura e Istruzione, Doriana Pachera. Nel prossimo incontro, l’Associazione Valt Bricks presenta un pomeriggio dedicato al gioco dei “Lego“, dove chiunque potrà giocare senza limiti di tempo utilizzando i pezzi che l’associazione mette a disposizione.

I mattoncini lego sono le costruzioni più diffuse al mondo e hanno intrattenuto generazioni di bambini. Da sempre suscitano interesse in ogni fascia d’età: dai più piccoli ai più grandi, quest’ultimi in ricordo di quando giocavano da piccoli. L’appuntamento è per sabato 11 maggio dalle ore 15 alle ore 19 in piazza Leonardo da Vinci.

L’Associazione Socio Culturale Valtellina Bricks non ha finalità di lucro, le eventuali donazioni raccolte vengono utilizzate per l’acquisto di numerose scatole di “Lego” che vengono donate a istituti di utilità sociale. L’elenco delle istituzioni che hanno ricevuto le donazioni è sempre in aumento, eccone alcune: Casa famiglia Centro Antiviolenza di Ardenno (SO), Centro di consulenza psico-educativa di Mossini (SO) e Reparto Pediatrico dell’Ospedale di Sondrio e molte scuole primarie e oratori.