Calcio Lecco. Incontro Aliberti e imprenditori, ‘nessuna nuova, buona nuova’

Potrebbe esserci un ritorno di interesse da parte dell’imprenditore cinese Alex Lin

Circa 1,5 milioni di euro la cifra che servirebbe per acquistare il Lecco

LECCO – Nessuna novità (positiva), ma nemmeno nessuna cattiva notizia, al momento, dopo l’incontro di settimana scorsa tra l’imprenditore bergamasco Aniello Aliberti, interessato a capitanare una cordata di imprenditori per l’acquisizione della Calcio Lecco 1912, e gli imprenditori e sponsor lecchesi.

Oltre una ventina i presenti all’incontro in occasione del quale Aliberti si è presentato ed ha spiegato le sue intenzioni, snocciolando anche alcuni dati tra cui la cifra necessaria per l’acquisizione della società, che si aggirerebbe intorno al milione e mezzo di euro.

Raggiunto telefonicamente, Aliberti non si è sbottonato, commentando: “Al momento non c’è nulla di definito. Ci sono forse tre probabili investitori ma, ad oggi, solo come ipotesi. A giorni dovrei capire se vogliono effettivamente entrare in squadra”.

Va ricordato che Aliberti è intenzionato ad entrare come socio, anche di maggioranza al 51%, purchè via sia una cordata di imprenditori, per buona parte lecchesi, a supportarlo.

Intanto, sembrerebbe vi sia di nuovo interesse da parte dell’imprenditore cinese Alex Lin, il quale dopo un primo abboccamento si era poi disinteressato. Ora, invece, le indiscrezioni lo vogliono di nuovo in pista non escludendo persino una cordata di imprenditori che comprenda Aliberti e lo stesso Lin.

Mentre si muovono le pedine sulla scacchiera societaria, la famiglia Di Nunno, a prescindere dall’evolversi della situazione, sarebbe pronta ad iscrivere la Calcio Lecco 1912 al campionato di Serie C, operazione che necessita di 300mila euro e che dovrà essere effettuata entro il 4 giugno.