Silea pensa ai disabili, sarà più facile utilizzare i distributori automatici

Nuove modalità di erogazione facilitata ai distributori automatici di sacchi

Implementate anche le tipologie di sacchi erogabili

LECCO – Nei distributori automatici Silea di sacchi per la raccolta differenziata è stata introdotta una nuova funzionalità di erogazione agevolata per favorire gli utenti con disabilità o limitazioni motorie.

Premendo l’apposito pulsante presente sullo schermo touch-screen si attiva la “modalità facilitata” che – oltre a una diversa interfaccia di selezione – prevede l’apertura degli sportelli collocati in posizione accessibile.

Il nuovo servizio si aggiunge al supporto da remoto – già attivo dal 2023 – per utenti con disabilità visive che, presentando apposita richiesta, possono richiedere l’abilitazione al ritiro assistito tramite telecontrollo dedicato. Oltre a migliorare l’inclusività dei distributori Silea, sono state inoltre implementate le tipologie di sacchi erogabili ed è stata introdotta l’attivazione per le utenze non domestiche tramite apposito QR-code rilasciato dagli uffici comunali o, nel caso del Comune di Lecco, dall’ecosportello.

Silea ricorda che dai distributori automatici è ora possibile ritirare non solo i sacchi rossi ma anche i sacchi azzurri (per il conferimento di pannolini e sanitari ausiliari assorbenti) e – laddove previsto dalle amministrazioni comunali – i sacchi viola con QR Code e i sacchetti biodegradabili compostabili per la raccolta della frazione organica.

Per maggiori informazioni, consultare la pagina dedicata sul sito internet www.sileaspa.it.