Olgiate, ladri in azione alla scuola materna di San Zeno

Il colpo è stato messo a segno la scorsa notte: rubati dei computer

Grande la costernazione all’interno della struttura che ospita la scuola materna e l’asilo nido

OLGIATE – Sarebbero entrati forzando una finestra e, una volta dentro, avrebbero rubato alcuni computer presenti in alcune stanze. Ladri in azione, la scorsa notte, all’interno dell’edificio che ospita la scuola materna e l’asilo nido, gestiti dalla parrocchia di San Zeno. Questa mattina, giovedì, i carabinieri della Compagnia di Merate si sono recati al centro per l’infanzia, che ospita i bambini della fascia di età compresa tra gli 0 e i 6 anni, per ricostruire quanto accaduto e capire modalità ed entità del furto. Presente anche il parroco don Giancarlo Cereda.

A quanto è stato possibile apprendere dai locali sella scuola sarebbero spariti dei computer. Grande lo sconcerto per quanto avvenuto all’indomani della festa, ospitata a scuola, per festeggiare la festa della mamma, ricorrenza che ricade domenica prossima.