Incidente di Varenna: operata d’urgenza la moglie del motociclista morto

E’ ricoverata in gravi condizioni a Varese la moglie del motociclista morto ieri sulla Sp 72

Operata d’urgenza ieri, la 60enne viene mantenuta sedata dai medici per via dei diversi traumi riportati nella caduta

VARENNA – E’ ricoverata in prognosi riservata all’ospedale di Circolo di Varese la moglie di Francesco Panighi, il motociclista di 64 anni, residente a Camparada, in provincia di Monza e Brianza tragicamente morto nell’incidente avvenuto ieri pomeriggio, domenica, a Varenna lungo la Sp 72.

La 60enne stava viaggiando in moto con lui quando, all’altezza dell’incrocio tra le frazioni di Fiumelatte e Pino, è avvenuto lo scontro violentissimo con una Bmv in marcia in senso opposto lungo la provinciale che costeggia il lago.

Uno scontro drammatico: l’uomo è stato sbalzato rovinosamente a terra ed è morto avvolto dalle fiamme uscite dal serbatoio della moto. La donna ha invece riportato traumi importanti in diverse parti del corpo.

Dopo essere stata intubata sul posto, è stata trasferita con l’elisoccorso all’ospedale di Circolo di Varese dove si trova attualmente ricoverata. Ieri pomeriggio è stata operata d’urgenza all’addome. Le sue condizioni appaiono abbastanza stabili, seppur ancora critiche tanto che i medici, che hanno deciso di mantenere la sedazione, non hanno sciolto la prognosi. Nei prossimi giorni dovrà essere presumibilmente sottoposta ad altri interventi, visto i traumi riportati anche a livello cranico, toracico e di bacino.

Nel terribile incidente di ieri sono state coinvolte anche altre due persone, un uomo e una donna rispettivamente di 63 e 62 anni, trasportati all’ospedale Manzoni di Lecco e all’ospedale di Gravedona dalle ambulanze del Soccorso Bellanese in codice giallo.

Sono ancora in corso le indagini da parte dei carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Il sindaco Mauro Manzoni è intervenuto sulla questione sottolineando l’urgenza di mettere in sicurezza quel tratto di strada creando una rotonda, come proposto dall’amministrazione comunale da lui guidata.