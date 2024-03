Kitesurfer in difficoltà al largo di Abbadia, recuperato dall’idroambulanza

L”imbarcazione della Croce Rossa era in servizio alla regata di Valmadrera quando è giunta la richiesta di aiuto per un kitesurfer

Il 56enne è stato recuperato dall’equipaggio di soccorso e riaccompagnato a terra

ABBADIA – Soccorsi in azione nel primo pomeriggio di oggi, sabato, per un kitesurfer in difficoltà al largo di Abbadia Lariana. L’allarme è scattato intorno alle 13.30, l’uomo, 56 anni, è stato recuperato dall’idroambulanza della Croce Rossa che era in servizio a Valmadrera per la gara di vela Optimist.

L’equipaggio della Nau 140, ricevuta la richiesta di aiuto, si è dirottata in posto, al largo di Abbadia, recuperando il kitesurfer in difficoltà. Dopo averlo valutato lo hanno riaccompagnato a riva. Fortunatamente non si sono rese necessarie ulteriori valutazioni sanitarie.