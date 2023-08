Addio a Angelo Giudici, grande tifoso ed ex collaboratore della Calcio Lecco

Si è spento all’età di 65 anni, i funerali oggi pomeriggio (venerdì) alle 15.30

LECCO – “Una bravissima persona, un collaboratore molto preciso e sempre disponibile. Non posso che parlarne bene, sono addolorato per questa questa perdita”. Così Angelo Battazza, presidente onorario della Calcio Lecco, ricorda Angelo Giudici morto nelle scorse ore all’età di 65 anni.

Una grandissima passione per il calcio e per la società bluceleste di cui è stato anche collaboratore nello staff medico per un periodo di tempo a cavallo tra gli anni Novanta e Duemila forte della sua esperienza come infermiere. Accanto alla sua passione per il calcio, però, c’era anche quella per la musica tanto che si era fatto conoscere anche come voce radiofonica in una emittente locale.

Angelo Giudici lascia la moglie Carmen, i figli Matteo e Giada, le cognate Marinella con Angelo, Laura con Salvatore e i nipoti Roberta, Stefano, Marta e Alessio, la zia Marì e tutti i parenti. I funerali saranno celebrati oggi, venerdì 11 agosto, alle ore 15.30 nella chiesa parrocchiale di San Francesco a Lecco.