Festival della Letteratura, Lodovica Cima presenta il suo libro “Come un fiore sull’acqua”

MANDELLO DEL LARIO – Continuano gli appuntamenti del Festival della Letteratura, organizzato dall’Assessore alla Cultura e Istruzione, Doriana Pachera. Il prossimo incontro vede protagonista la scrittrice Lodovica Cima che presenterà il suo libro dal titolo “Come un fiore sull’acqua” e a dialogare con Lodovica ci sarà Alis Agostini. L’appuntamento è per giovedì 23 maggio alle ore 18 presso la Sala Polifunzionale del Lido di Mandello.

“Sono veramente orgogliosa di poter ospitare all’interno del Festival della Letteratura Lodovica Cima che, nella stessa sala dove è allestita la mostra ‘Una questione di dettagli di Alis Agostini’, presenterà il suo ultimo libro dal titolo ‘Come un fiore sull’acqua’ dove parla di una storia che guarda con ammirazione al genio e al coraggio di grandi donne, come Marianne North, straordinaria viaggiatrice e artista anticonvenzionale, la cui passione per le piante l’ha resa una delle più importanti botaniche di tutti i tempi” spiega Doriana Pachera.

“Lodovica Cima è nata a Lecco e vive e lavora a Milano. È autrice di oltre duecento libri per bambini e ragazzi, e da più di quindici anni lavora nell’editoria per ragazzi, dapprima come redattrice poi come autrice e consulente editoriale. Collabora con riviste specializzate del settore e insegna al Master in Editoria dell’Università degli Studi di Milano. Nel 2017 fonda Pelledoca, casa editrice per ragazzi specializzata in thriller, noir e mistero. Tra i numerosi romanzi ricordiamo ‘Il club antilettura’ e ‘La voce di carta’, vincitore del premio Libri per sognare 2021, Scrivere, fare, baciare e Amiche tra le pagine, tutti pubblicati da Mondadori” commenta Doriana Pachera, Assessore alla Cultura e Istruzione.