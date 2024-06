Il progetto di realizzazione del nuovo organo a canne verrà presentato sabato 29 giugno

Il Santuario della Madonna del Bosco in festa per gli anniversari di ordinazione sacerdotale

IMBERSAGO – Un nuovo organo a canne al Santuario della Madonna del Bosco, meta ogni giorno di pellegrini provenienti da tutta la Brianza e non solo. Verrà presentato sabato 29 giugno in occasione del concerto promosso per festeggiare gli anniversari di ordinazione dei sacerdoti residenti il progetto per la realizzazione del nuovo organo a canne che è in costruzione.

“Si corona un sogno atteso da tempo – spiega Samuele Brambilla, un giovane impegnato nel servizio della pastorale liturgica del Santuario -. Una realtà bella e viva come quella del nostro Santuario non poteva certamente essere priva di un organo a canne, elemento importante nell’azione liturgica”.

Citando Papa Benedetto XVI in occasione della benedizione del nuovo organo della Alte Kapelle di Regensburg, Brambilla ha posto l’accento sul fatto che “l’organo, da sempre e con buona ragione, viene qualificato come il re degli strumenti musicali, perché riprende tutti i suoni della creazione e dà risonanza alla pienezza dei sentimenti umani, dalla gioia alla tristezza, dalla lode fino al lamento. Inoltre, trascendendo come ogni musica di qualità la sfera semplicemente umana, rimanda al divino”, dando risonanza a tutti gli ambiti dell’esistenza umana.

A presentare il progetto del nuovo organo sarà proprio la ditta alla quale il Santuario ha affidato la realizzazione dello strumento. Durante la serata di sabato, in programma alle 20.45, sarà possibile assistere al concerto della Corale Santa Margherita della Parrocchia di Usmate. Domenica 30 giugno, invece, è in programma alle 16 la messa per festeggiare gli anniversari di ordinazione sacerdotale dei sacerdoti residenti al Santuario.