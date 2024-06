Merate, ecco la quarta stagione del Manzoni: “Un teatro in città è un valore aggiunto”

Sei spettacoli per adulti, due fuori abbonamento e quattro destinati alle famiglie: ecco la stagione 2024/25

Tra le proposte anche quella di dare vita a un festival teatrale diffuso rivolto ai ragazzi delle superiori e dell’università

MERATE – Sei spettacoli per adulti, due fuori abbonamento e quattro destinati alle famiglie. E’ ricco e di qualità il programma della stagione teatrale del Manzoni di Merate, giunta al quarto anno dopo la ripartenza dopo oltre vent’anni di inattività. Tante le persone presenti ieri sera, giovedì, a teatro per scoprire in anteprima le proposte del prossimo cartellone, facendo la fila per prenotare l’abbonamento a una stagione che si preannuncia già da sold out come le precedenti. Ad accogliere il pubblico, come da tradizione, Giovanna De Capitani, titolare dell’agenzia Due Punti che si occupa della programmazione degli spettacoli, scelti anche basandosi sui riscontri e sui suggerimenti forniti, grazie a un sondaggio ad hoc, degli stessi spettatori: “Qui a teatro si respira un clima piacevole e sereno durante le nostre serate, un clima che favorisce le relazioni personali e la condivisione della passione che lega lo spettacolo teatrale al suo pubblico, nell’onda delle emozioni e dei sentimenti che unisce chi lavora sul palcoscenico e chi partecipa dalla platea”. De Capitani ha poi voluto invitare sul palco il prevosto don Luigi Peraboni che, a sua volta, ha sottolineato la capacità di fare comunità anche grazie al teatro. Prossimo al trasferimento nella parrocchia di Cassina de’ Pecchi, don Luigi ha anticipato che il suo successore, don Mauro Malighetti, è un appassionato di teatro. Un plauso è stato poi rivolto agli sponsor, tra cui il principale ovvero l’azienda Technoprobe, presente in sala con il presidente Giuseppe Crippa e la moglie Mariarosa Lavelli. Quest’ultima ha ribadito il pieno sostegno all’attività evidenziando il valore aggiunto dell’avere un teatro in città.

“Non abbiamo ancora richiesto il patrocinio del Comune di Merate avendo in corso l’insediamento della nuova amministrazione, a cui facciamo i nostri auguri di buon lavoro a favore della città e dei suoi

cittadini” ha aggiunto De Capitani rivolgendo un ringraziamento speciale ai volontari, allo staff

Duepunti, ai tecnici e a Lorenzo Bosisio in particolare per il continuo supporto e la capacità di risolvere ogni problema piccolo o grande che sia. “Lui, Daniela, Fabio e tutti i volontari sono le vere colonne che sostengono il Manzoni di Merate e a loro va il nostro applauso caloroso”.

Spazio quindi alla presentazione della stagione teatrale 2024/25 che verrà aperta mercoledì 6 novembre alle 21 dallo spettacolo “Din don down” con Paolo Ruffini e la Compagnia Mayor Von Frinzius, di nuovo sul palco dopo lo straordinario successo di Up & Down, portato in scena anche a Merate. Venerdì 29 novembre sarà la volta dell’intramontabile commedia tragicomica di Dario Fo e Franca Rame “Coppia aperta quasi spalancata” interpretata da Chiara Francini e Alessandro Federico.

E sempre di coppie, o meglio di triangoli che diventano rombi finendo poligoni parla “Pigiama per sei”, irriverente commedia in programma mercoledì 29 gennaio con sul palco Antonio Cornacchione, Laura Curino, Max Pisu, Rita Pelusio, Roberta Petrozzi e Rufin Doh.

Tornerà a Merate anche Lella Costa, questa volta sul palco, venerdì 19 febbraio, con “Otello, di precise parole si vive”. La celebre attrice milanese ha deciso, insieme a Gabriele Vacis, di riportare in scena, dopo 24 anni, il loro Otello, preservando la sostanza narrativa di Shakespeare, intervenendo però su quelle parti in cui l’attualità richiedeva un aggiornamento.

Energia e brio saranno gli ingredienti dello spettacolo in cartellone mercoledì 12 marzo con “Celebrities” della Compagnia bit, omaggio ai brani storici degli artisti più acclamati attraverso arrangiamenti originali e divertenti.

Dal pop e dal rock alle laudi del Medioevo con “Frà, San Francesco, la superstar del Medioevo” con Giovanni Scifoni chiamato a vestire, mercoledì 16 aprile, i panni del patrono d’Italia in un monologo sapientemente giocato con gli strumenti antichi di Maurizio Picchiò e Stefano Carloncelli.

Originali e accattivanti le due proposte fuori abbonamento: si comincia giovedì 12 dicembre con “Il sapore del Natale”, trasposizione teatral letteraria, spassosa e illuminante, di un racconto del celebre scrittore bellanese Andrea Vitali, sul palco, come voce narrante, insieme a Francesco Pellicini. Dai romanzi alla musica, venerdì 31 gennaio, con “Ciao Lucio”, omaggio a Dalla, affidato a Valentino Aquilano (voce), Mirko Minetti (batteria), Francesco D’Alessandro (basso), Roberto Mastro (chitarre), Carmine Cubellis (tastiere) e Alberto Grossi (sassofono).

Novità in vista per quanto riguarda la rassegna di teatro per famiglie, come illustrato da Leila Rezzoli. Rispetto agli anni precedenti, dove erano stati proposti spettacoli di musical, quest’anno è stata introdotta qualche novità, con spettacoli rivolti sempre a bambini da 3 anni in su affidati a compagnie regionali. “L’obiettivo è quello di riuscire ad avvicinare anche i più piccoli al teatro, facendo scoprire la magia di questo mondo” le parole dell’organizzatrice che ha personalmente selezionato gli spettacoli in calendario a Merate. Il primo appuntamento da cerchiare sul calendario è per sabato 9 novembre alle 15.30 con “Il cubo magico, ovvero la morbida pietra filosofale” della compagnia Pandemonium Teatro. Sabato 14 dicembre largo a un musical con la compagnia All Crazyin scena con Merry Christmas show mentre sabato 8 febbraio “caro Lupo” della Drogheria Rebelot in collaborazione con Fondazione TRG. Ultimo appuntamento sabato 22 marzo con “Briciole di felicità – Spettacolo di teatro di figure e video proiezioni”.

Oltre a quanto già messo nero su bianco in cartellone, l’obiettivo è quello di riuscire a promuovere, ancora una volta, degli spettacoli riservati alle scuole. Dopo il successo della proposta rivolta alla scuola materna e alle superiori, l’idea è quella di variegare ulteriormente l’offerta, prevedendo degli spettacoli per le scuole, dalla materna alle secondarie di primo grado, promuovendo un festival teatrale diffuso per le superiori. “E’ un progetto di cui interesseremo la nuova amministrazione comunale sondando la possibilità di realizzazione”.

Quanto agli spettacoli previsti in stagione, da ieri sera e fino al 30 giugno gli abbonati dello scorso anno avranno un diritto di prelazione, mentre dal 1° luglio si apriranno le vendite degli abbonamenti per tutti. Il costo è leggermente aumentato ed è pari a 168 euro per la poltronissima e 150 per la poltrona. Invariato il prezzo di ingresso al teatro per famiglie pari a 7 euro.

Gli spettacoli fuori abbonamento hanno un costo di 22 euro (poltronissima) e 20 euro (poltrona).