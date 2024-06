A Lecco torna Shopping di Sera: “Negozi aperti per un città viva e attrattiva”

Dal 20 giugno i tradizionali giovedì di apertura dei negozi dopo cena

Una quarantina i negozi che hanno deciso di aderire e di sostenere l’edizione 2024

LECCO – Sei giovedì di negozi aperti a Lecco a partire dal 20 giugno. Anche nel 2024, per la 23esima volta, l’estate in città sarà all’insegna di Shopping di Sera. Si parte giovedì 20 giugno per poi proseguire fino al 25 luglio. Una quarantina i negozi che hanno deciso di aderire e di sostenere l’edizione 2024.

“Anche quest’anno abbiamo deciso di riproporre Shopping di Sera perché crediamo nel valore e nell’importanza della apertura coordinata dei negozi – spiega il direttore di Confcommercio Lecco, Alberto Riva –. I giovedì di acquisiti in orario serale mostrano una città viva e attrattiva: siamo convinti che portare avanti questa iniziativa, giunta alla ventitreesima edizione, sia significativo. Ringrazio i commercianti di Lecco che hanno voluto sostenere anche nel 2024 questa proposta. Una opportunità di aprire le porte nel dopocena ai residenti che vogliono godersi la loro città e ai numerosi turisti che affollano il capoluogo”.

Il materiale informativo (locandine e volantini) sarà distribuito nei negozi, così come sono in partenza le iniziative relative alla campagna di comunicazione (affissioni, camion vela e advertising online e offline). Come sempre sono attive anche le pagine Facebook e Instagram dedicate a Shopping di Sera Lecco con post e sponsorizzazioni durante tutta la durata dell’iniziativa.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina dedicata presente sul sito di Confcommercio Lecco: https://confcommerciolecco.it/shoppingdiseralecco.