Meratese: con Ronzinante torna la rassegna “IoTeatroTuSedia”

Sirtori, Merate e Monticello Brianza i Comuni coinvolti nella rassegna estiva “IoTeatroTuSedia”

Primo appuntamento a Villa Besana a Sirtori il 23 giugno

MERATESE – Arriva l’estate e, come ogni anno, Ronzinante torna a mettere in campo tutte le proprie energie e la ventennale esperienza organizzando una rassegna di eventi teatrali e letterari che toccherà i Comuni di Sirtori, Merate e Monticello Brianza.

“IoTeatroTuSedia” giunge quindi alla sua quinta edizione: partita quasi per scommessa nel 2020 subito dopo il primo lockdown, nella versione più casalinga (tutti gli appuntamenti si svolgevano nella sede meratese di Ronzinante), la rassegna si è poi sviluppata nel corso degli a venire, incassando il sostegno economico della Fondazione Comunitaria Lecchese con Acinque e Lario Reti Holding.

Quest’anno la rassegna estiva dell’associazione meratese si inserisce in un progetto più vasto intitolato “Le 4 stagioni Teatrali”, ovvero quattro tra festival e rassegne che nel corso

del 2024 ci accompagnano, appunto, in tutte le stagioni dell’anno.

Si è partiti con la primavera e i cinque appuntamenti di Ronzinante For…Maggio e ora si prosegue con i sei eventi estivi tra giugno e settembre. Sarà poi l’ottava edizione del Festival Nazionale Città di Merate a celebrare l’autunno, e chiuderà il cerchio Natale con Ronzinante che ci introdurrà all’inverno.

Per quanto riguarda IoTeatroTuSedia, la formula della rassegna non cambia: spettacoli gratuiti e senza necessità di prenotare ma con il vivo consiglio di portare la propria sedia, proprio come succedeva in passato, quando le compagnie teatrali giungevano nelle piazze dei paesi e il pubblico arrivava a vedere lo spettacolo portandosi il proprio “posto a sedere”.

Grazie alla collaborazione con la Proloco di Sirtori, si partirà domenica 23 giugno alle 21 presso la splendida Villa Besana di Sirtori, dove verrà rappresentato lo spettacolo “Camping”, la commovente, ironica e romantica cronaca di una splendida amicizia tra tre ex compagni di scuola.

Il mese di luglio, invece, ci si trasferirà nell’arena estiva di Ronzinante, in Via Vittorio Veneto 2 a Merate: sabato 6 luglio Ivano Gobbato ci guiderà nel capolavoro omerico dell’Odissea; venerdì 19 luglio la compagnia bresciana del Sipario Onirico presenterà la simpatica commedia “Mani e manine” mentre sabato 20 luglio ancora la letteratura protagonista grazie a Riccardo Cogliati che ci accompagnerà a conoscere la vita e l’opera di Gabriel Garcia Marquez. Chiuderà la parentesi meratese Stefano Panzeri che, venerdì 26 luglio, racconterà “Il curioso caso di Bb”.

Dopo la pausa di agosto, a chiudere la rassegna sarà nuovamente Ronzinante con il pluripremiato spettacolo “Tre sull’altalena” di Luigi Lunari. L’appuntamento sarà per venerdì 6 settembre presso le Scuole Medie “Casati” di Monticello Brianza.

“Anche quest’anno abbiamo cercato di raccogliere la sfida del bando emesso dalla Fondazione Comunitaria Lecchese proponendo qualche novità concreta – commenta Emiliano Zatelli, ideatore del progetto -. A differenza dalle passate edizioni, abbiamo presentato un progetto più ricco e di più ampio respiro. Con “Le 4 Stagioni Teatrali” di cui IoTeatroTuSedia è parte integrante, abbiamo voluto uniformare su tutto l’anno gli sforzi per quanto già realizziamo sul nostro territorio, pensando ad una proposta culturale più omogenea e razionale in termini logistici e temporali pur mantenendo un elevato standard qualitativo per quanto riguarda i contenuti. Se consideriamo le rassegne che seguiamo, in veste di organizzatori o come direzione artistica, stiamo parlando di circa 40 appuntamenti all’anno. Ovviamente tutto è fatto anche grazie agli enti che appoggiano la nostra

iniziativa, grazie al Fondo Sostegno Arti dal Vivo, ma anche, e soprattutto, al pubblico che presenzia e giustifica il nostro lavoro!”

Tutti gli appuntamenti avranno luogo dalle ore 21 anche in caso di maltempo in location al coperto nelle immediate vicinanze.

Per tutte le informazioni si potrà contattare info@ronzinante.org, il 3355254536 e la pagina

facebook @IoTeatroTuSedia