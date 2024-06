L’estate dell’Uoei Lecco è cominciata con una bella trasferta in Liguria

Ferrata degli Artisti al Bric dell’Agnellino e Ferrata Deanna Orlandini al Reopasso

A breve verrà reso noto il calendario completo delle uscite estive rivolto a tutti i soci

LECCO – Le uscite estive del gruppo Uoei Lecco si sono aperte, lo scorso fine settimana, con una due giorni a Finale Ligure che ha visto una ventina tra istruttori, allievi e soci impegnati nella salita di due spettacolari ferrate liguri.

Il sabato mattina, dopo un ritrovo all’alba, una bella giornata di sole ha permesso a tutti di percorrere la Ferrata degli Artisti che risale la Costa dei Balzi Rossi fino ad arrivare in cima al Bric dell’Agnellino. La ferrata, in sé non estremamente impegnativa, prevede però passaggi molto aerei e un bel ponte tibetano di 40 metri.

La serata ha previsto una buona cena ligure e tanta convivialità tra i partecipanti, caratteristica principale di tutte le uscite del gruppo che è prima di tutto un gruppo di amici che ama passare del tempo insieme in ambiente naturale.

La domenica la scelta è caduta sulla Ferrata Deanna Orlandini al Reopasso con partenza da Crocefieschi, un piccolo borgo vicino a Busalla. Si tratta di una ferrata esposta ed atletica con la parte più impegnativa nell’ultimo settore che purtroppo non è stato percorso a causa delle condizioni meteorologiche. Arrivati infatti all’inizio dell’ultimo tratto, il gruppo ha deciso in maniera compatta di anteporre la sicurezza ad un tentativo azzardato di salita con la possibilità di finire in mezzo a un temporale.

A breve verrà reso noto il calendario completo delle uscite estive rivolto a tutti i soci con il primo appuntamento in calendario il 30 giugno. La destinazione della prima gita sociale sarà l’Alta Valtellina dove è prevista un’escursione ad anello passando dal Passo Viola e rientrando dai laghi Sauseo. Il successo sembra già preannunciato visto l’elevato numero di adesioni che ha permesso di riempire un pullman da 52 posti in tempi record.

La Sede UOEI è aperta ogni martedì e venerdì sera dalle ore 21 in corso Promessi Sposi 23/N a Lecco per chiunque volesse maggiori informazioni e desiderasse unirsi al gruppo.