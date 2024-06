Estate Ballabiese 2024, presentato il ricco calendario di eventi

Teatro, musica, gastronomia, sport, cinema, attrazioni per bambini e tanto altro

Il sindaco: “Un grazie all’assessore Crimella, alle associazioni del paese, a LTM e a tutti volontari impegnati”

LECCO – “Sarà un’estate ballabiese ricca quella programmata grazie al lavoro dell’assessore Barbara Crimella con la collaborazione delle associazioni del paese, ben dieci. Senza il lavoro dei volontari il comune da solo non potrebbe fare nulla ed è molto importante sottolineare questa collaborazione. Dallo scorso anno possiamo contare anche sul supporto di Lecchese Turismo Manifestazioni (LTM) a cui va il nostro grazie perché si impegna ad animare il mese di agosto, che negli ultimi anni è stato il mese estivo più povero di eventi”.

Il sindaco di Ballabio Giovanni Bruno Bussola è soddisfatto del lavoro fatto per portare sul territorio un mix di eventi che abbracciano teatro, musica, gastronomia, sport, cinema, attrazioni per bambini e tanto altro: “Non solo appuntamenti ludici e ricreativi ma anche cultura con tre spettacoli teatrali e due film di montagna per celebrare il 50° anniversario della conquista del Cerro Torre da parte dei Ragni di Lecco – ha continuato il sindaco – Complimenti a tutti perché c’è dietro un grande lavoro, rinnovo un ringraziamento particolare alle associazioni e ai volontari”.

La presentazione si è svolta oggi pomeriggio, venerdì, in sala consigliare a Ballabio. L’assessore Barbara Crimella ha snocciolato il ricco calendario composto da proposte variegate, mentre Alfredo Polvara e Giuseppe Fusi di LTM hanno elogiato comune e associazioni per la vitalità: “E’ bello lavorare qui a Ballabio perché è una realtà viva e il comune ha il pregio di ascoltare le proposte – ha detto Polvara -. Non vogliamo assolutamente sostituirci alle associazioni del territorio, ma siamo presenti anche quest’anno per collaborare. Dopo la sperimentazione per gli eventi del mese di agosto 2023, quest’anno siamo pronti a dare ancora il nostro supporto. Tra gli eventi che organizziamo mi preme sottolineare la Cena Valtellinese del 28 giugno con gli amici dell’Accademia del Pizzocchero di Teglio. Per ragioni organizzative è necessario prenotare al numero 349 7837200 o alla mail prenotazioni@comune.ballabio.lc.it. Poi, ovviamente, saremo nel magnifico Parco Grignetta dal 9 al 18 agosto tutte le sere e a anche a mezzogiorno nei week-end”.

Il Comune di Ballabio ha stanziato circa 15.000 euro per organizzare gli eventi estivi sintomo delle impegno dell’amministrazione nel ottica di rendere il paese sempre più turistico. Tutto è pronto per un’estate scoppiettante, dita incrociate per il meteo che fino ad ora ha fatto le bizze…

Di seguito il calendario degli eventi estivi in pillole. Per ogni appuntamento una locandina apposita sarà diffusa anche via social.

IL CALENDARIO IN PILLOLE