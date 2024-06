Monsignor Davide Milani lascia Lecco: per lui un prestigioso incarico a Roma

Dal 1° settembre la comunità pastorale di Lecco verrà affidata a don Bortolo Uberti

LECCO – Monsignor Davide Milani lascerà Lecco per Roma, dove assumerà l’incarico di Segretario generale della Fondazione Pontificia Gravissimus educationis e di Officiale del dicastero della cultura e dell’educazione della Santa Sede di cui Prefetto è il Cardinale Josè Tolentino de Mendonca.

La notizia è stata diffusa nel tardo pomeriggio di oggi, sabato, dal vicario episcopale Monsignor Gianni Cesena che non ha potuto non riconoscere un certo dispiacere per la perdita di una guida autorevole per la città di Lecco, dove monsignor Davide era responsabile della comunità pastorale e parroco delle parrocchie di San Nicolò, San Materno in Pescarenico, San Carlo al Porto a Malgrate, rettore del Santuario della Vittoria e decano di Lecco.

Dal 1° settembre infatti la comunità pastorale, finora guidata da Don Davide, originario di Valgreghentino, verrà affidata a un nuovo responsabile, ovvero don Bortolo Uberti, nato nel 1965 e ordinato sacerdote nel 1990.

Don Bortolo è attualmente responsabile della comunità pastorale Charles De Foucauld e decano del decanato Forlanini in Milano.