Merate, il grazie delle famiglie ai volontari del Piedibus

La lettera di ringraziamento ai volontari del Piedibus per il servizio svolto anche quest’anno

“La vostra presenza costante e il vostro entusiasmo hanno fatto una grande differenza nella vita dei nostri figli”

MERATE – Un grande grazie ai volontari del Piedibus per i sorrisi con cui hanno accompagnato a scuola, ogni giorno, i bambini della città. A esprimerlo sono le famiglie meratesi, capitanate da mamma Cristina, nella lettera che pubblichiamo qui sotto.

A nome di tutte le famiglie, desidero esprimere il nostro più sentito ringraziamento ai volontari dl Piedibus per l’incredibile impegno e dedizione che avete dimostrato durante tutto l’anno scolastico. La vostra presenza costante e il vostro entusiasmo hanno fatto una grande differenza nella vita dei nostri figli. La vostra pazienza, il vostro sorriso e la vostra capacità di trasformare ogni giorno in un’esperienza positiva resteranno nei loro cuori e nelle loro menti per molto tempo. Grazie di cuore per tutto quello che fate. Vi auguriamo una splendida estate e speriamo di rivedervi tutti il prossimo anno scolastico.

Con gratitudine,

Cristina e le famiglie