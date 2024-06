Furgone in fiamme lungo la Statale 36: traffico in tilt in direzione sud

Per diversi minuti è stata istituita l’uscita obbligatoria a Garbagnate

GARBAGNATE MONASTERO – Un furgone ha preso fuoco lungo la strada statale 36, all’altezza di Garbagnate e in direzione Milano.

Ancora sommarie le informazioni sulle cause dell’accaduto, si registrano però lunghe code in direzione sud all’altezza dell’uscita per Garbagnate, poco prima dell’hotel San Martino.

Un tratto di statale è rimasto chiuso – con uscita obbligatoria a Garbagnate – per diversi minuti per consentire le operazioni di soccorso da parte della Polizia stradale e dei Vigili del fuoco, intervenuti da Lecco con un autopompa per spegnere le fiamme. Fortunatamente non ci sono feriti.

Una sola corsia è stata riaperta da pochi minuti (intorno alle 18) per agevolare il traffico.