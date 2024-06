Ciclismo, i ragazzi dell’UC Costamasnaga pronti a conquistare le strade di Tarvisio

Tutto pronto per la 36° edizione del Meeting Nazionale di società per giovanissimi

I ragazzi dell’UC Costamasnaga cercheranno di difendere il titolo nazionale ottenuto l’anno precedente

TARVISO – Un gran numero di piccoli atleti sono pronti per affrontare la competizione, unica manifestazione nazionale dedicata alla categoria e per questo molto sentita dalle società partecipanti, nella suggestiva cornice del Tarvisano tra laghi, praterie alpine e boschi.

La storica competizione ha visto la società lecchese trionfare per ben 5 volte nelle ultime 8 edizioni: 2016 Alba, 2017 Porto Sant’Elpidio, 2018 Andalo, 2022 Conegliano e 2023 Montesilvano.

Dopo la sfilata d’apertura il 20 giugno i ragazzi avranno una grande chance per mettersi alla prova a partire da venerdì 21 giugno, quando si svolgeranno le gare d’abilità sia per le categorie strada sia per quelle MTB.

Sabato 22 e Domenica 23 invece, si svolgeranno le gare su strada e MTB su circuiti dedicati per ogni specialità e categoria, organizzati con passione da Bandiziol Cycling Team.

“Un grosso in bocca al lupo ai nostri piccoli atleti, DS, accompagnatori e genitori che seguiranno trepidanti la manifestazione, un ringraziamento ai nostri sponsor che rendono possibile la realizzazione di questo progetto sportivo e non da ultimo al presidente Egidio Mainetti che tiene moltissimo alla buona riuscita di questa impegnativa trasferta, qualunque sarà il risultato che ne uscirà” fanno sapere dalla società.

Questi i ragazzi che difenderanno i colori rosso arancione sulle strade tarvisiane:

Sala Davide, Venturini Alberto, Deriu Tommaso, Pietrella Moreno, Grigolin Lorenzo, Castagna Nicolò, Stefanoni Mattia, Farina Luca, Gansca Simon, Mambretti Davide, Bombana Ludovica, Terranova Giorgio, Busacca Mattia, Sala Pietro, Fracassetti Nicolò, Bencini Davide, Panzeri Tommaso, Deriu Riccardo, Casiraghi Carolina, Tedesco Sofia, Frezzato Aurora, Cariotti Mattia, Antonino Niccolò, Gianola Michele, Gansca Tobias, Viganò Francesco, Sanna Elisa, Stefanoni Giada, Sironi Alessio, Sala Riccardo, Venturini Giacomo, Barresi Lorenzo, Longoni Mirco, Pietrella Arianna, Panzeri Davide, Terranova Mattia, Frezzato Mirko, Riva Francesco, Lamacchia Nicolas, Panzeri Nicolò, Taglini Malik, Mambretti Michele.