“Ma che film la vita!”: in Piazza Garibaldi proiettata la Cortellesi

Sullo schermo il film record “C’è ancora domani”

Martedì 18 giugno il secondo appuntamento della rassegna, con inizio alle ore 21.30

LECCO – Dopo l’avvio della sesta edizione del cineforum “Ma che film la vita!” con il bellissimo “Io Capitano” di Matteo Garrone (proiettato al cinema Nuovo Aquilone viste le condizioni meteo, ndr), martedì 18 giugno è in programma la proiezione del film che ha registrato il maggiore incasso in Italia nel 2023, ovvero “C’è ancora domani” diretto e interpretato da Paola Cortellesi.

La pellicola, che si è aggiudicata 6 David di Donatello tra cui miglior attrice e miglior esordio alla regia, è ambientata nella Roma della seconda metà degli anni Quaranta. Delia è una brava donna di casa: tiene il suo sottoscala pulito, prepara i pasti al marito Ivano violento e ai figli, accudisce il suocero scorbutico e guadagna qualche soldo con piccoli lavoretti. Il fidanzamento della primogenita crea fermento in famiglia. Ma c’è un altro evento pronto a cambiare per sempre le sorti della sua vita. Un’opera prima emozionante, capace di affrontare temi importanti e impegnativi con uno stile originale (per esempio nell’utilizzo della musica) e anche divertente.

L’appuntamento è fissato per le ore 21.30 circa (in base alle condizioni di luce) in piazza Garibaldi a Lecco. Il biglietto – costo 3,50 euro per l’adesione all’iniziativa “Cinema Revolution” promossa dal Ministero della Cultura – è acquistabile direttamente alla cassa allestita in piazza Garibaldi oppure on line in prevendita su www.aquilonelecco.it (con 1 euro in più). Il film sarà introdotto e commentato dal critico Gianluca Pisacane e da don Davide Milani. In caso di pioggia le proiezioni saranno trasferite al Cinema Nuovo Aquilone: aggiornamento in tempo reale su www.aquilonelecco.it. Se a spettacolo iniziato le condizioni meteo obbligheranno alla sospensione della proiezione il biglietto non potrà essere rimborsato. Per informazioni: 03411918022; email info@aquilonelecco.it.

Dopo i primi due film dell’11 e 18 giugno, il cineforum proseguirà con queste proposte: 25 giugno “Palazzina Laf”; 9 luglio “The Holdovers”; 16 luglio “La zona di interesse”; 23 luglio “Povere creature”.

Il cineforum “Ma che film la vita!” è organizzato da Confcommercio Lecco, Nuovo Cinema Aquilone e Comune di Lecco, in collaborazione con la Comunità Pastorale Madonna del Rosario, la Fondazione Ente dello Spettacolo e Ltm; media partner Giornale di Lecco-Gruppo Netweek e La Provincia – Unica.

PROGRAMMAZIONE MA CHE FILM LA VITA!