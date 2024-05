Team Alba Orobia Bike Robbiate. Bikers impegnati in diverse competizioni

I bikers del team brianzolo all’Italia Bike Cup e Young e alla seconda prova del circuito dell’Assobike

COURMAYEUR (AO) / CANTU’ (CO) – Alcuni bikers del team brianzolo Alba Orobia Bike Robbiate hanno gareggiato a Courmayeur (Ao) per la due giorni dell’Italia Bike Cup e Young. Tra gli Juniores (17/18 anni), Daniele Corvi archivia questa esperienza al quattordicesimo posto. Nelle categorie agonistiche giovanili, Davide Grigi, si avvicina al podio chiudendo al quarto posto tra gli Esordienti del II anno (14 anni). In fascia I (13 anni), Claudio Pizzato centra la top ten conquistando il nono posto: 35^ Raffaele Doniselli, 41^ Andrea Benatti, 47^ Andrea Caminada. In campo femminile, Alma Castellucci è ottava tra le Allieve del II anno (16 anni).

Per quanto riguarda i Giovanissimi (7/12 anni), a Cantù (Co) in programma la seconda prova del circuito dell’Assobike. Nei G1 (7 anni) Federico Airoldi è secondo, con Ettore Riva e Simone Liam Facconi al quarto e quinto posto: 15^ Alessio Parlato. In campo femminile arriva la vittoria di Gloria Caruso. Nei G2 (8 anni) il team robbiatese colloca due atleti nella top five: quarto Ruggero Valtolina, quinto Mattia Tasca: 13^ Pietro Villa. Nei G3 (9 anni) Ivan Parlato è tredicesimo: 16^ Niccolò Di Furia. In campo femminile Chloe Galbiati è quarta, precedendo al traguardo Giorgia Bonati: settima Giulia Villa.

Nei G4 (10 anni) Albert Casiraghi centra la top ten, chiudendo al decimo posto: 12^ Lorenzo Castelli, 16^ Cristian Ravasi, 17^ Lorenzo Vitale. In campo femminile Victoria Caruso è quinta. Salendo nelle G5 (11 anni) Agnese Villa riesce a conquistare il terzo gradino del podio. Nei G6 (12 anni), infine, Alexandru Tatomir Barbu è decimo, davanti a Alex Galbiati. Tredicesimo Simone Scaccabarozzi, con il biker, che precede di due posizioni Niccolò Tebaldi. Grazie a questi risultati, il Team Alba Orobia Bike Robbiate, è terzo nella speciale classifica a squadre.