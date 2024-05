Gli atleti del Team Bmx al circuito regionale del Trofeo Lombardia

La competizione nella pista di Olgiate Comasco

Trentacinque i portacolori della Bicimania di Garlate

OLGIATE COMASCO (CO) – Gli atleti della Bmx Garlate hanno partecipato al circuito regionale del Trofeo Lombardia di Bmx che si è tenuto nella pista di Olgiate Comasco (CO), gare valevoli per la seconda tappa. Più di duecento atleti schierati alla partenza, compresi alcuni rider veneti che sono venuti per provare il tracciato in vista del prossimo appuntamento del Circuito Italiano. I portacolori della Bicimania Garlate sono stati trentacinque.

Il protagonista del team di Garlate è Martino Caslini che porta a casa due vittorie ottenute nella Bmx Esordienti II anno e le Cruiser Esordienti/Allievi, diventando anche il leader in queste due categorie. Maglia da leader mantenuta anche da parte del Junior Matteo Bravi che chiude al quarto posto. Oltre a ciò, si contano anche i podi di Ryan Motta (G1) e di Pietro Tavola (G4), entrambi terzi nelle rispettive categorie.

Settimo posto per Paolo Dell’Aquila (G2) ed il sesto di Giacomo Zangani (esordienti 2). Per quanto riguarda gli altri rider in Finale A, un plauso al G4 Davide Gatti e Mattia Morello per la sesta posizione. Invece, il settimo posto va a Davide Cattaneo negli Allievi (15/16 anni). Alcuni rider hanno raggiunto le finali B che li classificano dal nono al sedicesimo posto. Da Amelia Radaelli (G3), con l’atleta che vince la sua finale davanti al compagno Samuel Testa. Achille Sancassani (G4), Logan Brioschi Pistoia (G5) e Marco Balestrazzi (G6), Gabriele Gamba (G5), Alessandro Brini (G6), Francesco Caslini (G6), Filip Saganiak (G4).

Dai tredici anni in su, da qualche anno non vengono più disputate le finali B. Quinto posto in semifinale per il tredicenne Gabriele Borelli (Esordiente I anno), l’ottavo di Giacomo Festa, ed il quinto di Riccardo Cornaggia, in fascia II (14 anni), ed il settimo di Alex Gilardi (Allievi). Gara conclusa alle manche di qualificazione per Alessio Colombo (G4), Sebastian Laddaga (G4), Edoardo Panza (G5), Simone Bonacina, Alessandro Castelnuovo e Carlo Colombo (Esordienti II), Daniele Biffi e Giorgio Valsecchi (Allievi) e Giovanni Caslini (master 17/24).

Nelle gare per biciclette Cruiser, nella categoria esordienti/allievi, dopo Besnate è arrivata un’altra tripletta: primo Martino Caslini, secondo Davide Cattaneo, terzo Alex Gilardi e quinto Giorgio Valsecchi. Infine fra i Cruiser 40 & over, Marco Tavola si è classificato ottavo e Matteo Laddaga ha disputato le manche. Ad Olgiate c’è stato spazio anche per gli apripista, rider alle prime armi che si esibiscono senza alcuna classifica: fra loro anche Liam Laddaga e Samuele Sancassani (al debutto) che hanno percorso quattro giri di pista.