Galbiate. Venerdì il concerto della pianista Giulia Molteni

Eseguirà i brani del chitarrista Tommy Emmanuel rivisti al pianoforte

Il 24 maggio alle 21 presso l’Auditorium Golfari

GALBIATE – L’Assessorato alla Cultura del comune di Galbiate organizza il concerto dal titolo “Corde” della pianista Giulia Molteni che eseguirà i brani del chitarrista Tommy Emmanuel rivisti al pianoforte. L’esibizione è organizzata con il supporto di Fassa Bortolo, Acinque e con il patrocinio della provincia di Lecco. L’appuntamento è per venerdì 24 maggio alle ore 21 presso l’Auditorium Golfari.

Giulia Molteni è una pianista che unisce le sonorità della tradizione classica, del jazz e della musica popolare, in un dialogo musicale continuo. Dopo la laurea in filosofia, il diploma di secondo livello in pianoforte al Conservatorio “G. Verdi” di Milano e la collaborazione in ambito jazzistico, ha intrapreso un percorso professionale e personale che unisce alla pratica pianista la sua dedizione per il canto e l’educazione musicale.

La pianista si è interessata anche al mondo della musicoterapia orchestrale e ai

progetti musicali didattici ispirati a El Sistema. Attualmente è pianista concertista, docente di Educazione Musicale ed ideatrice di progetti corali presso scuole primarie, secondarie e

associazioni del territorio della provincia di Lecco.

“Corde è un recital nel quale esploro il meraviglioso mondo musicale del chitarrista australiano Tommy Emmanuel, noto per la sua incredibile tecnica del fingerpicking. Da lungo tempo ammiratrice delle sue composizioni, ho sentito il desiderio di reinterpretare le sue opere cercando di mantenerne intatto l’incanto e la passione. Le corde della chitarra di Tommy rivivono così attraverso le corde del pianoforte. Ai brani strumentali alterno anche alcune canzoni di cantautori che Tommy a sua volta ha reinterpretato. La prima tappa di questo nuovo progetto sarà densa di emozioni” spiega Giulia Molteni.