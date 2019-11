Auto si ribalta sulla nuova Lecco-Ballabio

Inevitabili i disagi alla circolazione

+++ AGGIORNAMENTO+++

Ore 17.46. La viabilità per e lungo la nuova Lecco Ballabio è stata ripristinata

LECCO – Incidente intorno alle 14 di oggi, martedì 19 novembre, sulla nuova Lecco-Ballabio. Un’auto si è ribaltata in prossimità dell’ingresso di via Pergola, sul curvone all’inizio del tunnel che porta in Valsassina. Non ci sarebbero feriti, sul posto i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale. Per permettere le operazioni di rimozione del mezzo e messa in sicurezza della strada sono stati chiusi gli ingressi di via Pergola e del terzo ponte. Inevitabili le ripercussioni sul traffico.