Lecco, fuga di gas in via Bixio: intervento dei Vigili del Fuoco

E’ successo ieri sera, domenica, verso le 22.30

LECCO – Intervento dei Vigili del Fuoco ieri sera, domenica, intorno alle 22.30 in via Bixio per una fuga di gas.

Il comando cittadino ha infatti inviato un autopompa in loco dopo aver ricevuto una segnalazione di odore di gas in strada. Grazie all’utilizzo di un’apposita strumentazione Multigas e cercafughe la squadra di Vigili del Fuoco è riuscita a localizzare la perdita in attesa della ditta erogatrice, a cui è spettato poi il compito di risolvere il problema.