Lecco. Rischia di essere investito dal treno, 71enne soccorso

E’ successo verso le 17.15, in posto ambulanza e Carabinieri

L’uomo soccorso in codice verde

LECCO – Tragedia sfiorata nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì, all’altezza di via Luciano Manara dove un uomo di 71 anni è stato soccorso dopo essere caduto sui binari.

Da chiarire cosa sia accaduto: stando a quanto appreso, sembra che l’uomo stesse camminando a fianco dei binari quando al passaggio di un convoglio sarebbe caduto a terra, fortunatamente senza venire investito.

In posto in codice giallo si sono portati i soccorsi, un’ambulanza della Croce Rossa, l’automedica, i Carabinieri e anche i Vigili del Fuoco. L’uomo è stato preso in carico dai sanitari e trasportato in codice verde (non grave) all’Ospedale per gli accertamenti del caso.

Inevitabili le ripercussioni sulla circolazione ferroviaria: il treno infatti è rimasto fermo per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi delle forze dell’ordine.