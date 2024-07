150° Cai Lecco: ai Resinelli la presentazione del libro “In cammino con i pionieri”

Appuntamento per mercoledì 14 agosto alle ore 20.45

Saranno presenti gli autori, ovvero Alberto Benini, Pietro Corti e Sergio Poli

PIANI RESINELLI – Sarà presentato ai Piani Resinelli, nell’ambito della rassegna “Montagna di libri“, il libro edito dal Cai Lecco in occasione del 150° anniversario, dal titolo “In cammino con i pionieri“. L’appuntamento è per mercoledì 14 agosto alle ore 20.45 in piazza della Chiesa, nei locali dell’ufficio turistico al piano seminterrato.

Il libro racconta i primi cinquant’anni della sezione e sarà un’occasione per incontrare gli autori, ovvero Alberto Benini, Pietro Corti e Sergio Poli. L’appuntamento fa parte della V edizione della rassegna “Conosci vivi ed esplora la montagna” ai Piani Resinelli.

L’ingresso è gratuito