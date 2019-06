La vicenda si è consumata questa notte in via Capodistria a Lecco

LECCO – Ha aggredito il personale del 118 durante un intervento e, non contento, ha rincorso uno dei soccorritori lungo via Capodistria a Lecco dove stavano intervenendo, con l’intento di picchiarlo. Preso dalla Polizia giunta nel frattempo sul posto, l’uomo, un 34enne italiano, ha sferrato un pugno ad uno degli agenti procurandogli una prognosi di 7 giorni.

La doppia aggressione è avvenuta nella notte tra giovedì e venerdì, quando gli agenti della Polizia di Stato, Squadra Volanti, sono giunti in via Capodistria a seguito di una richiesta di intervento. Arrivati sul posto, gli agenti hanno visto un uomo del personale sanitario correre terrorizzato per strada gridando aiuto, rincorso dal suo aggressore che, non contento, dopo aver assalito il malcapitato lo stava rincorrendo.

A quel punto gli agenti sono intervenuti invitando il 34enne alla calma, ma l’uomo, in evidente stato di ebbrezza e presumibilmente sotto l’effetto di droghe, si è mostrato poco collaborativo e aggressivo tanto da colpire con un pugno un agente. Durante la colluttazione il 34enne è stato immobilizzato con spray al peperoncino e portato in Questura.

Il 34enne è stato quindi arrestato per i reati di resistenza, violenza, lesioni e minacce a Pubblico Ufficiale.

In mattinata presso il Tribunale di Lecco si è svolto il processo per direttissima con il quale il Giudice ha convalidato l’arresto applicando la misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria per due giorni a settimana, in giorni e orari da concordare con la Questura.