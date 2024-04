Si perdono tra buio e pioggia sulla ferrata del Medale, soccorsi quattro ragazzi

I quattro giovani, tutti sui vent’anni, hanno affrontato la via in condizioni estreme

A recuperarli il Soccorso Alpino-Stazione di Lecco, dopo che si erano persi in un canale

LECCO – Si sono avventurati sulla ferrata del Medale con buio e pioggia, alcuni senza frontalino, quattro ragazzi londinesi che nella notte sono stati recuperati dal Soccorso Alpino.

I giovani, tutti intorno ai vent’anni, hanno attaccato la via intorno alle 19 di ieri, venerdì, in condizioni proibitive, mentre pioveva. Durante la discesa si sono persi e infilati in un canale. Non riuscendo più a uscirne hanno chiamato il 112, intorno alle tre di notte.

A intervenire il Soccorso Alpino – Stazione di Lecco, che ha inviato una squadra per recuperarli. Una volta raggiunti dai tecnici, i ragazzi hanno riguadagnato il sentiero e sono rientrati alle rispettive auto intorno alle 6.30 di questa mattina, sabato, senza riportare gravi conseguenze.