Malore ai Resinelli: elisoccorso un 36enne

LECCO – Si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso ieri sera, sabato, ai Piani dei Resinelli per trasportare all’ospedale Manzoni di Lecco un uomo di 36 anni colto da malore. L’intervento è scattato poco dopo le 23.30 quando la persona ha iniziato a non stare bene. Immediatamente è scattato l’allarme con l’invio sul luogo di un’ambulanza. Per velocizzare le operazioni di soccorso si è alzato in volo anche l’elisoccorso di Como che ha trasportato l’uomo in ospedale in codice giallo corrispondente a media gravità.