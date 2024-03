Maltempo sul Lecchese: decine di chiamate ai vigili del fuoco

Sorvegliati speciali i fiumi e i torrenti

A Lecco città diverse le griglie di scolo intasate

LECCO – La pioggia che incessantemente si è abbattuta sul Lecchese questa mattina, domenica 10 marzo, ha scatenato una serie di chiamate e richieste d’aiuto ai vigili del fuoco.

A Lecco città i vigili del fuoco sono intervenuti soprattutto per liberare le griglie di scolo e dare sfogo all’acqua per evitare gli allagamenti. Sorvegliati speciali nei territori della provincia sono i fiumi e i torrenti, con qualche caso di uscita dagli argini. L’intervento dei vigili del fuoco è stato poi richiesto sull’incidente stradale avvenuto in mattinata lungo la statale 36, con l’asfalto reso scivoloso dall’acqua.

Anche ora, con la tregua della perturbazione, le telefonate ai vigili del fuoco stanno continuando ad arrivare, ma si tratterebbe di interventi su danni d’acqua che fortunatamente non coinvolgono persone.

Una squadra composta da cinque vigili del fuoco lecchesi è stata poi inviata a supporto dei colleghi bresciani, dove invece la pioggia sta causato diversi danni gravi.

IL VIDEO