Auto si ribalta sulla SS36, due giovani soccorsi

E’ successo intorno alle 11.30

L’incidente in direzione Milano

LECCO – Incidente nella tarda mattinata di oggi, domenica 10 marzo, sulla SS36 in direzione sud (Milano): un’auto, probabilmente a causa della forte pioggia, ha perso il controllo e si è ribaltata appena prima del Terzo Ponte.

Da chiarire cosa sia accaduto, in posto in codice rosso si è portata un’ambulanza con l’automedica. Due giovani di 27 e 29 anni sono stati soccorsi in codice giallo e trasferiti in Ospedale per le cure del caso.