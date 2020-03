Anche a Bellano il primo caso di Coronavirus, paziente ricoverato in ospedale

Primo caso di Coronavirus a Bellano. Lo fa sapere il sindaco

Rusconi: “Messe in atto tutte le procedure. Siamo in contatto con ATS”

BELLANO – “Cari concittadini vi comunico che nel nostro paese è stato riscontrato un caso di positività al test da coronavirus, a seguito del quale sono stati attivati tutti i protocolli necessari riguardanti il sistema di prevenzione e controllo sanitario”.

Dopo Garlate, Olginate, Olgiate, Vercurago, Civate, Merate e Montevecchia è ancora una volta affidata ai sindaci la comunicazione dei casi di Coronavirus sul territorio. In questo caso è Antonio Rusconi di Bellano ad annunciare il primo caso positivo in paese alla propria comunità:

“Il nostro concittadino – spiega Rusconi – è ricoverato in ospedale e fin da subito è stata messa in atto la procedura per la prevenzione della diffusione del virus. Tale procedura ha coinvolto fin da subito i familiari e i contatti stretti, istruiti ad hoc dal personale sanitario per prevenire il contagio. Insieme agli enti preposti è quindi stata attivata l’analisi epidemiologica ed è stato già previsto l’isolamento per i contatti a rischio”.

“Le autorità sanitarie e il Comune sono in contatto per garantire sicurezza, informazione e assistenza – conclude il sindaco – La situazione quindi appare sotto controllo; l’Amministrazione è in contatto continuo con ATS e forze dell’ordine per il monitoraggio del caso. Non essendoci ad oggi motivi di allarme, invito tutta la popolazione a seguire le indicazioni di prevenzione che sono state diffuse, evitando di veicolare messaggi non veritieri”.