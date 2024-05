Play-out Serie C. WBT Calolzio, tre quarti non bastano

Ultima frazione fatale per i lecchesi contro Venegono (81-72)

Venerdì prossimo gara 4 al PalaRavasio

VENEGONO (VA) – Pesante sconfitta esterna per la WBT Calolziocorte sul campo de Lo scoiattolo Venegono. I varesini vincono in rimonta col punteggio di 81-72, grazie a un’ultima frazione dove la difesa della squadra lecchese è completamente sparita dal campo.

Già al termine del primo quarto le cose per la WBT sembrano mettersi molto male. Venegono butta nel cesto lecchese oltre trenta punti e sembra in totale controllo (33-19). Calolzio potrebbe crollare, invece trova inaspettate energie e a metà partita di trova con soli tre punti da recuperare (44-41).

Il terzo quarto è il migliore per i ragazzi di coach Angelo Mazzoleni, mettendo in mostra una difesa arcigna che lascia a Venegono la miseria di cinque punti segnati (49-60). A un passo dalla seconda vittoria nella serie, la buona difesa calolziese evapora e Venegono ne approfitta, riprendendo il match e allungando negli ultimi due minuti.

La WBT tornerà in campo venerdì 31 maggio al PalaRavasio in una gara “win or go home”. In caso di successo si tornerebbe ancora a Venegono per la quinta e decisiva partita.

“Il primo e l’ultimo quarto la nostra difesa è stata deludente, negli altri due invece siamo stati aggressivi. Peccato perché potevamo vincere, il risultato non rispecchia il divario tra le due squadre. Venerdì siamo con le spalle al muro, dobbiamo vincere per tornare qui per la quinta partita” dichiara coach Mazzoleni.

LO SCOIATTOLO VENEGONO – WBT CALOLZIOCORTE 81-72

PARZIALI: 33-19, 44-41, 49-60

CALOLZIOCORTE: Longhi 16, Pirovano 13, Rusconi 12, Meroni 10, Radaelli 10, Perego 7, Combi 2, Mazzoleni 2, Paduano, Papini, All. Mazzoleni