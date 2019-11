Calco, perde il controllo dell’auto e “abbatte” il guard rail

L’automobilista ha dichiarato alle forze dell’ordine di essere stato vittima di un colpo di sonno

Ingenti i danni riportati al guard rail posizionato in via San Vigilio lungo la strada Briantea

CALCO – Alle forze dell’ordine intervenute per i rilievi dell’incidente ha detto di essere stato vittima di un colpo di sonno. Sono ingenti i danni provocati l’altro giorno da un automobilista che ha improvvisamente perso il controllo della sua auto andando a sbattere violentemente contro il guard rail posto ai lati della carreggiata. L’incidente è successo all’alba di sabato scorso, intorno alle 4.30 di mattina.

Alla guida della Ford un uomo che ha poi raccontato ai carabinieri della Compagnia di Merate, intervenuti per i rilievi, di aver perso il controllo del mezzo a causa di un colpo di sonno. Fortunatamente l’automobilista non ha riportato ferite a causa dell’incidente e non ha neppure coinvolto nessun’altra persona nel sinistro. Solo un lungo pezzo di guard rail è rimasto accartocciato sul marciapiede fino a che oggi non è stato interamente rimosso e posizionato ai lati della strada in attesa di essere portato via e sostituito. Il costo dell’operazione verrà addebitato all’uomo con una formale richiesta di risarcimento dei danni.