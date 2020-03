Imbersago dice addio a Giancarlo Besana, giornalista innamorato dello sport

Fu anche consigliere comunale a Imbersago, il suo “luogo tranquillo” dove aveva scelto di abitare

Il ricordo vibrante dell’ex sindaco Ghislandi: “Un gentiluomo estroverso. Un vero conduttore”

IMBERSAGO – Un gentiluomo, un giornalista sportivo di razza che da tempo aveva scelto Imbersago come casa, decidendo anche di svolgere il ruolo di consigliere comunale, negli anni 90, in quello che amava definire il suo luogo tranquillo. E’ morto nei giorni scorsi all’età di 76 anni Giancarlo Besana, simbolo dei giornalisti sportivi brianzoli.

A ricordarlo con affetto, gratitudine e tanta riconoscenza è l’ex sindaco Giovanni Ghislandi, a suo fianco negli anni Novanta in consiglio comunale come consigliere. Pubblichiamo integralmente il suo ricordo.

«Ragazzi, mi raccomando: state buoni… Il Sindaco sarà pure milanista, ma è un amico mio, nostro e del club. Per cui, guai al primo che fischia. Non siamo mica a San Siro…».

Non posso che ricordare Giancarlo Besana – nostro concittadino scomparso all’Humanitas di Rozzano, all’età di 76 anni – nel ruolo di brillante conduttore di quella serata nel 2009 a Imbersago, per il decennale dell’Inter club, sotto lo sguardo divertito del presidente Massimo Moratti, con una bella risata generale.

Conduttore… Il ruolo ideale per un estroverso gentiluomo come Giancarlo. Con la battuta sempre pronta e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Lo stesso che lo ha accompagnato in questi ultimi difficili anni di malattia.

Giornalista, volto popolare in tv, grande intenditore di calcio, a lungo protagonista di telecronache e dibattiti sportivi, interista a tutto tondo, la competenza di Giancarlo Besana nasceva anzitutto dalla sua passione sconfinata per lo sport. Ricordava volentieri gli anni nelle giovanili del Monza Calcio, la gloriosa squadra della sua città natale e quanto al mondo del pallone di ieri e di oggi, non esagero nel definirlo un autentico archivio vivente.

Orgoglioso di appartenere da decenni alla comunità di Imbersago (“il mio luogo tranquillo”, lo definiva), Giancarlo fu tra l’altro Consigliere comunale negli anni ’90, in una lontana stagione che peraltro ci vide seduti l’uno accanto all’altro.

In queste giornate piene di angoscia e di tristi dipartite di tante persone, la scomparsa di Giancarlo Besana apre un ulteriore vuoto e ci rattrista ancor più.

Un abbraccio ai familiari. Il suo sorriso ci mancherà…

Giovanni Ghislandi