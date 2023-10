L’allarme è scattato intorno alle 22

OLGIATE MOLGORA – Vigili del Fuoco al lavoro lunedì sera ad Olgiate Molgora per un incendio tetto scoppiato in un’abitazione in via Piave.

L’allarme è scattato intorno alle 22, in posto due autopompe, un’autobotte, un’autoscala e un’Unità Mobile Protezione vie Respiratorie. L’intervento è attualmente in corso (ore 00.08).

Seguiranno aggiornamenti