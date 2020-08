Bulciago. Rubano un’auto dal box e sfondano il cancello di casa

Ladri rubano un auto da un garage e scappano abbattendo il cancello

La Polizia Locale ritrova il veicolo a Nibionno. Indagini sugli autori del furto

NIBIONNO – Forse speravano di trovare il telecomando o le chiavi del cancello in auto, oppure non si sono preoccupati di sfondarlo per poter fuggire con il veicolo appena rubato da un box, sta di fatto che il fracasso combinato dai malviventi, la scorsa notte, ha messo in allarme i residenti della zona di via Briantea a Bulciago.

Il fatto si è consumato poco dopo l’una: ignoti, scavalcando una recinzione, si sono introdotti all’interno del garage di un’abitazione, mentre gli occupanti dello stabile stavano dormendo. I ladri sono riusciti a mettere in moto un’autovettura custodita all’interno, un Renault Kangoo in uso ad un anziano pensionato. Con una brusca manovra in retromarcia per uscire dalla casa, hanno abbattuto il cancello perimetrale di ingresso, per poi scappare facendo perdere le proprie tracce.

In mattinata, una pattuglia della Polizia Locale di Nibionno ha notato la presenza della vettura in questione, abbandonata nella zona Tabiago, e facendo le opportune verifiche, ha contattato la proprietaria, figlia dell’anziano e residente a Nibionno, la quale ha sporto denuncia di furto del veicolo presso abitazione nel Comando della Polizia Locale di Nibionno quale Polizia Giudiziaria.

Gli Agenti della Locale in collaborazione con i Carabinieri di Costa Masnaga, stanno verificando la presenza di telecamere in loco per identificare i malfattori.