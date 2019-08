Il temporale colpisce duro nell’oggionese, alberi abbattuti dal vento

Il forte vento abbatte diverse piante nella zona di Oggiono e Galbiate

Ben venti interventi in poche ore per i pompieri e

OGGIONO – E’ stata una notte tutt’altro che tranquilla per Vigili del Fuoco e Protezione Civile, impegnati a riparare i danni causati dal forte temporale che ha colpito in modo più evidente la zona di Oggiono.

Diverse le piante e gli alberi abbattuti dalle raffiche di vento, finite anche sui cavi della rete elettrica provocando blackout.

Una ventina gli interventi effettuati dai pompieri in una manciata di ore, per taglio piante e allagamenti, in particolare a Oggiono, Galbiate e Garlate.

I danni si sono concentrati soprattutto a Oggiono dove i Vigili del Fuoco insieme alla Protezione Civile e il personale del Comune hanno lavorato tutta la notte per rimuovere alberi e piante cadute sulle vie del paese.

“Dalle 2 alle 6 di questa mattina abbiamo operato per liberare le strade – spiega il vicesindaco Cesare Panzeri – Resta chiusa via al Chiaré, dove un grosso albero ha interrotto la strada che porta verso Ello e che non è stato possibile rimuovere nella notte”.

Piante e rami sono caduti sulla strada tra Galbiate e Garlate, rimossi all’alba dai pompieri e protezione civile. Altre piante sono cadute tra Villa Vergano e Colle Brianza e sulla strada per Consonno. La Polizia Locale a Galbiate in mattinata ha monitorato la situazione.

Due interruzioni di corrente si sono verificate durante la notte e a Garlate una strada, via Pescherino, in mattinata era ancora senza elettricità.

“Fortunatamente a Garlate non ci sono grosse criticità, almeno per quanto riguarda la viabilità che non ha avuto problemi. Si è verificata la caduta di alberi sul lungo lago e in una via interna, ma sulle strade solo ramaglie” spiega il sindaco di Garlate, Giuseppe Conti.