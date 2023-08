Ancora spazzatura abbandonata a Pescate, subito rintracciato il colpevole

E’ successo nel pomeriggio di giovedì al parcheggio Torrette

“Partirà l’ennesima sanzione per questi assurdi comportamenti”

PESCATE – “Ore 14 un’utilitaria entra nel parcheggio della frazione Torrette, si ferma in uno stallo. Un uomo scende, apre il baule e scarica un sacco di immondizia sotto l’occhio delle 16 telecamere di sorveglianza presenti in quella zona”.

Il racconto è ancora del sindaco di Pescate Dante De Capitani che, proprio nella giornata di ieri, ha “beccato” l’ennesimo furbetto che ha avuto la “sfortunata” idea di abbandonare un sacco di rifiuti in paese. Una sentinella, in serata, ha mandato la foto della spazzatura al sindaco che ha avuto gioco facile nel rintracciare il responsabile visionando i filmati degli occhi elettronici: “Partirà l’ennesima sanzione per questi assurdi comportamenti”.