La richiesta di soccorso è scattata alle 13

Attivo il servizio di pattugliamento Lago Sicuro

GARLATE – La squadra nautica dei vigili del fuoco di Lecco è intervenuta partendo da piazza Bione alando un mezzo nell’Adda per soccorre una barca in avaria nel lago di Garlate in prossimità della costa.

La richiesta di soccorso è arrivata intorno alle 13 di oggi, domenica 23 luglio. Sempre attivo nel frattempo il servizio della squadra “Lago Sicuro” che pattuglia il lago a monte di Lecco.