L’incidente è avvenuto alle 14.40 circa

Ad avere la peggio un 62enne alla guida dello scooter portato all’ospedale in codice verde

PESCATE – Incidente tra un’auto e uno scooter in via Roma a Pescate, alle 14.40 circa di oggi, mercoledì.

E’ ancora al vaglio dei Carabinieri la dinamica del sinistro che ha visto coinvolte un’auto, una Citroen, e uno scooter Honda, guidato da un uomo di 62 anni. Stando tuttavia ad una prima ricostruzione dei fatti, sembrerebbe che l’auto, nell’immettersi su via Roma, abbia urtato lo scooter che stava procedendo in direzione Lecco impegnato in un sorpasso.

Nell’impatto, l’uomo è finito a terra procurandosi lesioni non gravi. Immediata la chiamata ai soccorsi con il personale sanitario giunto sul posto a bordo di un’automedica e dell’ambulanza del Soccorso degli Alpini di Mandello del Lario, che dopo aver prestato le prime cure al 62enne l’ha portato all’ospedale di Lecco in codice verde.

Sul luogo dell’incidente, impegnato nella gestione del traffico, anche il sindaco Dante De Capitani. Inevitabili le code lungo la provinciale con l’istituzione di un senso unico alternato per consentire le operazioni di soccorso.