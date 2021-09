Pescate. Scontro tra due auto sulla via che porta a Galbiate: soccorsi in tre

E’ successo oggi, lunedì, intorno alle 12 in via San Francesco

Tre le persone coinvolte nell’incidente: sul posto anche i Vigili del Fuoco

PESCATE – Avrebbe sterzato verso il centro della careggiata per evitare di tamponare l’auto davanti finendo però così per colpire l’auto in transito in direzione opposta. Incidente tra due auto nella tarda mattina di oggi, lunedì 20 settembre, in via San Francesco, la strada che da Pescate sale verso Garlate.

In base a quanto è stato possibile apprendere direttamente sul posto (e che dovrà trovare riscontro dagli accertamenti delle forze dell’ordine interventi per i rilievi) sembrerebbe che l’automobilista a bordo della Mercedes, in viaggio da Galbiate verso Pescate, avrebbe sterzato sulla sinistra per cercare di evitare di tamponare le auto che lo precedevano in discesa non riuscendo però ad evitare l’impatto con una Fiat Punto in transito in direzione opposta. Uno scontro violento tanto che in un primo momento la centrale operativa di Areu aveva inviato sul posto i mezzi di soccorso in codice rosso. Allertati anche i Vigili del Fuoco.

Fortunatamente però le condizioni delle persone coinvolte nell’incidente sono apparse meno gravi e per loro si è reso necessario il trasporto in ospedale in codice verde.