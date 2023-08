Sport in lutto. E’ morto il presidente del CSI di Lecco, Ennio Airoldi

Da tempo lottava contro una malattia

LECCO – Da tempo lottava contro una malattia che non gli ha lasciato scampo: è morto la scorsa notte a 60 anni, Ennio Airoldi il presidente del comitato di Lecco del CSI (Centro sportivo italiano).

Airoldi abitava a Merate con la moglie e i tre figli. Amava lo sport e i valori educativi ad esso connessi, soprattutto in funzione dell’importanza educativa per i giovani. Molto conosciuto e amato nel Lecchese e nel Meratese, Airoldi è stato anche uno dei soci fondatori e degli allenatori dell’Osgb, società dell’oratorio, che gli ha dedicato un ricordo su Facebook: “Non esistono parole in momenti così. Vogliamo ricordarti e ringraziarti per tutto quello che hai fatto per la nostra società e per la comunità di Merate. Ci mancherai tanto Ennio”.

“Sono profondamente scosso e addolorato per la terribile notizia della scomparsa di Ennio, con cui in questi anni abbiamo collaborato su diversi progetti – ha detto l’assessore allo Sport Emanuele Torri -. La sua attenzione alle persone e il suo generoso impegno, insieme alla sua grande disponibilità, hanno fatto sì che tutti lo stimassero. Ennio lascerà un vuoto enorme, ma sono certo che il suo esempio rappresenterà un modello da seguire, per tutti, dai numerosi giovani che tutte le settimane mettono in campo i valori dello sport che Ennio ha saputo testimoniare, fino ai dirigenti che cercano di trasmettere con passione ciò che Ennio ha vissuto come uomo”.

La camera ardente sarà allestita presso Onoranze Funebri Lavelli, in via Como a Merate a partire da oggi (venerdì) con i seguenti orari (anche festivi): 8.30 – 12 e 14.30 – 18. I funerali saranno celebrati lunedì 28 agosto alle 15.30 nella chiesa parrocchiale di Merate.

Il ricordo del Csi

“Con tanta tristezza dobbiamo comunicare un grande dolore: il nostro amato presidente Ennio ci ha lasciato ed è salito alla casa del Padre.

Ne danno l’annuncio la moglie Laura ed i figli Deborah, Francesca e Matteo ed i parenti tutti.

E’ venuta così a mancare a soli 60 anni una grande figura di spicco per l’intera associazione: non solo un collaboratore storico della sezione della comunicazione del comitato (di cui poi è diventato presidente per ben 2 mandati consecutivi), ma anche un riferimento per tutti, a partire dai suoi più stretti collaboratori fin alle società e agli sportivi che hanno nel tempo aderito alla proposta del Csi Lecco.

Ennio infatti era conosciuto non solo per le sue spiccate doti comunicative mediatiche (a lui si devono infatti i progetti editoriali del comitato, diverse collaborazioni con i mass media e la maggior parte degli articoli divulgativi ed informativi) ma anche per il suo carisma e la sua mitezza in ogni situazione, con il quale coordinava ed ispirava tutti.

Ennio è stato un esempio di dedizione ed abnegazione verso i valori e la causa del Centro Sportivo Italiano: sempre disponibile con tutti, ha sempre trovato tempo per chiunque avesse bisogno di lui e per rappresentare sempre splendidamente il CSI Lecco e il suo territorio a fronte di compromessi con la sua vita privata.

Il presidente era conosciuto nella sua Merate anche per essere stato tra i fondatori della società sportiva Osgb Merate, nel quale ha militato come allenatore, per aver dato la sua disponibilità al piedibus cittadino e la sua collaborazione con l’Istituto Comprensivo.

Il Comitato Csi di Lecco si stringe intorno alla famiglia e ai suoi cari, esprimendo le più sentite condoglianze.

Ciao Ennio… buon viaggio…”

Stefano Lanfranchi

