Molteno. La Federazione Autotrasportatori Italiani raggiunge i 50 anni di vita

Verranno premiate dieci aziende storiche

L’appuntamento è per sabato 18 maggio alle ore 9

MOLTENO – La Federazione Autotrasportatori Italiani (FAI), Associazione Interprovinciale di Como e Lecco, raggiunge un traguardo importante: i suoi primi 50 anni di vita. Un evento da festeggiare con una giornata dedicata alle celebrazioni e al riconoscimento del contributo del servizio della mobilità delle merci in sicurezza e nella salvaguardia dell’ambiente. L’incontro è in programma per sabato 18 maggio alle ore 9 nella sede della Tentori Veicoli Industriali Spa di Molteno in Via Cavour numero 16. Sarà presente anche Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

“Una giornata ‘unica’ – spiegano il presidente della Fai Como Lecco, Fernando Battazza e il fondatore ex presidente Giorgio Colato nonché segretario regionale – con persone che nel corso di questo mezzo secolo hanno avuto e mantengono con noi rapporti di collaborazione e che ci hanno dato a forza per tagliare questo traguardo”.

Nella mattinata coordinata dal segretario Massimo Colato verranno premiate le aziende storiche, socie, e dati riconoscimenti di “fedeltà e amicizia FAI” a chi ha contribuito a far crescere l’associazione e raggiungere, ininterrottamente mezzo secolo di attività associativa al servizio della mobilità delle merci in sicurezza e nella salvaguardia dell’ambiente.

A tutti i partecipanti verrà anche dato in omaggio il volume “I nostri primi 50 anni“, libro edito da Elpo Edizioni di Como, realizzato da Giorgio Colato con il giornalista Paolo Annoni e il contributo di decine e decine personalità del mondo dell’autotrasporto che hanno percorso un tratto di strada con l’associazione. La pubblicazione ha ricevuto il patrocinio della Commissione Europea e della Fai Nazionale.

Infine, dopo i saluti delle autorità, sono previsti interventi sulla sicurezza stradale da parte della società Euromaster, una “lectio magistralis” del professor Rocco Giordano, seguita da una tavola rotonda con giovani imprenditori comaschi e lecchesi coordinata da Massimo De Donato Direttore di TIR, con l’intervento del professor Danilo Verga Consulente di direzione aziendale.