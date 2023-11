SS36. Camion urta cartello sul Terzo Ponte, lunghe code verso Milano. Lecco paralizzata

Il mezzo pesante avrebbe urtato un pannello a messaggio variabile intorno alle 6.30

E’ stata chiusa una corsia in direzione Milano per consentire tutte le verifiche del caso, disagi alla viabilità

AGGIORNAMENTO ORE 10 – Anas ha chiuso temporaneamente la carreggiata in direzione Nord della SS36. Il provvedimento si è necessario per consentire la sostituzione di un portale danneggiato da un mezzo pesante in transito durante la scorsa notte. Nel dettaglio la strada è chiusa tra gli svincoli di Isella-Civate km 44,400) e lo svincolo di Oggiono (km 49,000). Le indicazioni sul percorso alternativo saranno posizionate in loco. Il personale Anas è sul posto per consentire la riapertura in sicurezza nel più breve tempo possibile.

LECCO – Un inizio di giornata decisamente difficile per i pendolari diretti a Milano, in un venerdì 17 novembre reso ancor più complicato dallo sciopero generale. All’alba un mezzo pesante, probabilmente dopo aver perso il rimorchio, avrebbe urtato un pannello a messaggio variabile sul Terzo Ponte a Lecco, lungo la Statale 36, in direzione Milano.

Il personale Anas ha chiuso una delle due corsie di marcia per effettuare tutte le verifiche del caso, si passa solo sulla corsia di sorpasso. Inevitabilmente, sin dal primo mattino, si sono formate lunghissime code verso Milano. Come spesso accade in queste situazioni, i disagi si sono estesi anche alla viabilità cittadina dove il traffico è andato in tilt con la città completamente paralizzata. Sempre sulla SS36, segnalati disagi anche in ingresso a Lecco, con rallentamenti e code da Isella/Civate verso il tunnel del Barro.

Un incidente che ha fatto subito tornare alla mente quanto era avvenuto nel febbraio 2022 quando un cartello, nel medesimo tratto di strada, era caduto sulla carreggiata fortunatamente senza provocare feriti ma costringendo a chiudere totalmente la Statale 36 per parecchie ore con grandissimi disagi.