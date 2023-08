Triplice incidente lungo la SS36: due in direzione Nord e uno in Sud

I tre sinistri si sono verificati intorno alle 18 di oggi, sabato

LECCO – Tardo pomeriggio nero sulla SS36 all’altezza del Tunnel del Monte Barro e il ponte Manzoni. Ben tre gli incidenti che si sono registrati poco dopo le 18.

Il più grave, come riportato in un precedente articolo, è avvenuto nel tunnel dove un’auto si è ribaltata, con due persone coinvolte nel sinistro. Poco dopo, sempre in direzione Nord, ma all’altezza del ponte Manzoni, si è verificato un tamponamento.

Stessa cosa sulla carreggiata opposta, sempre intorno alle 18, con un altro tamponamento avvenuto all’altezza dell’uscita di Pescate.