Play-out DR1. Cominciano i play-out per Civatese e Mandello

Venerdì Mandello in casa contro San Pio X Milano

Domenica la Civatese sul campo di Caravaggio

LECCO – Questo fine settimana iniziano i play-out per le formazioni lecchesi di DR1, in palio la possibilità di poter mantenere la categoria anche il prossimo anno.

La situazione non è assolutamente semplice per le due formazioni e la formula renderà ogni canestro fondamentale, specie nel primo dei due turni.

Si comincia con una sfida andata e ritorno, dove passerà il turno chi vincerà entrambe le partite o, nel caso di una vittoria a testa, chi avrà la miglior differenza canestri nei due match.

Al secondo turno ci sarà una classica sfida “due su tre”, con due partite in casa della migliore classificata.

L’Edilcasa Civatese è la squadra che avrà il tabellone migliore, ma è reduce da una striscia negativa di cinque sconfitte consecutive e da un girone Gold giocato ampiamente sotto tono. Gli uomini di coach Fausto De Lazzari non dovrebbero aver problemi nel primo turno contro Caravaggio, giunta 5° nel girone Bronze Est. Al secondo turno sarà più complessa contro la vincente tra Desenzano (5° Silver Est) e Marcallo con Casone (8° Silver West).

La prima palla a due sarà domenica 26 maggio alle 18 sul campo di Caravaggio.

Per quanto riguarda la Tecnoadda Mandello, si comincia venerdì 24 maggio alle 21.15 al CRAL contro San Pio X Milano, giunta seconda nel girone Silver West. In caso di passaggio del turno, i lariani si troverebbero ad affrontare la vincente tra Brembate Sopra (2 Bronze Est) e Mojazza Milano (3° Silver Centro).

Mandello è la squadra con la classifica più bassa delle quattro e quindi, se passasse al secondo turno, dovrebbe vincere almeno una volta fuori casa per salvarsi.