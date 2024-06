Badminton. Pioggia di medaglie per Emanuela Greco ai Play the Game

A Lecco arrivano 16 medaglie dal team Badminton & Croquet Club Lecco: due oro, sei argento e otto di bronzo

Grande festa per la VI edizione di Play The Game Special Olympics

LECCO – Impegno intenso per gli atleti del Badminton & Croquet Club Lecco – Lario Mi Auto, nella tre giorni tra Fidenza, Busseto, Noceto e Salsomaggiore Terme per i Play The Game Special Olympics. All’evento sportivo hanno partecipato 60 team e più di 800 atleti provenienti da tutta Italia per i Campionati Provinciali U17 e Assoluti.

A Busseto si è svolta la cerimonia di apertura venerdì, il giorno seguente sono scesi in campo gli atleti Special Olympics. Emanuela Greco ha vinto tre medaglie d’argento, nel SF, nel XD in coppia con Andrea Francesco Aloisio (No Limits) e nel DM in coppia con Alessia Zucchelli (No Limits).

Mentre, la domenica ai Play the Game hanno giocato i partner per i doppi unificati e dove Emanuela Greco è salita ancora due volte sul secondo gradino del podio. Nello specifico nel Doppio Femminile in coppia con Benedetta D’Amico, vincitrice di un bronzo nel misto doppio, e in coppia con Gregorio Basso Ricci. Due bronzi anche per il nostro atleta partner Giacomo Alippi in coppia con Marco Zani e nel XD in coppia con Zorana Folli.

Edvidio Milani, capo Delegazione e Tecnico, ha commentato: “Tre giorni molto speciali per me e per la nostra Emanuela Greco, tre giorni in cui ha dato tutta se stessa senza mai lasciare nulla. Ringrazio i genitori che la supportano in tutto dall’accompagnarla agli allenamenti fino agli eventi annuali. Cito anche Marco De Rubeis quale Responsabile Nazionale Special Olympics per l’impeccabile organizzazione del Torneo”.

Tante medaglie sono arrivati per gli atleti lecchesi: oro per Mattia Cattaneo che in coppia con Nicolò Borin vince il DM U17. E oro per Sara Micheli nel SF Ass. che vince sulla compagna di club Grazia Barlassina. Gli altri argenti sono per Mattia Cattaneo SM U17, Andrea Saverio SM Ass, Federico Lazzarini/Andrea Saverio DM Ass. Chiara Landi/Micheli Sara DF Ass., Federico Lazzarini/Amanda Bandiola XD Ass.

Bronzo per Paolo Milani e Federico Lazzarini nel SM Ass., Nicolò Borin e Manuel Milani SM U17. Paolo Poletti/Mattia Colleoni e Paolo Milani/Nicola Cattaneo DM Ass. Infine, Manuel Milani/Nicholas Milani DM U17 e Nicola Cattaneo/Chiara Landi XD Ass.