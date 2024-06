Ginnastica Archè. Alla Gara Sociale 2024 successo di partecipanti

Più di cento ginnasti alla terza edizione della Gara Sociale

Ottima preparazione in vista delle finali nazionali FGI Silver di Rimini

MONTE MARENZO – Ritorna l’appuntamento della Gara Sociale di Ginnastica Archè, giunto quest’anno alla sua terza edizione. Anche per il 2024 la partecipazione è stata di oltre 100 tra ginnaste e ginnasti dei gruppi base, avanzati e avviamento di ginnastica artistica e ritmica. Per lo più per molti di loro è stata la prima esperienza in una vera competizione.

Le varie fasi di gara sono state alternate con le esibizioni dei gruppi promozionali ed agonistici di ginnastica e fitkid, a cui si è aggiunto il gruppo del corso per adulti di Dance4Tone. La mattinata è stata dedicata ai giovanissimi che hanno frequentato i corsi di baby gym. I bambini si sono cimentati in percorsi motori davanti al pubblico dei genitori che hanno potuto apprezzare i progressi conseguiti durante l’anno.

Mentre, nel pomeriggio, i protagonisti sono stati i gruppi di ginnastica ritmica e quelli di artistica femminile e maschile. Come da tradizione, non sono mancati gli istruttori dell’associazione Hidamora che hanno proposto alcune dimostrazioni e permesso ad alcuni giovanissimi ospiti di provare questa disciplina.

Anche quest’anno l’associazione calolziese – attiva in Valle San Martino dal 2010 – può dirsi molto soddisfatta sia per la partecipazione che per la riuscita di questo evento sportivo che chiude idealmente l’anno sportivo 2023/24.

Anche se, in realtà, nel periodo estivo l’attività in palestra proseguirà con i gruppi che si stanno preparando alle prossime competizioni. Tra queste ci sono le finali nazionali FGI Silver che si svolgeranno tra fine giugno ed inizio luglio a Rimini.