Castello Brianza. Ignoti danneggiano il sovrappasso di Via Dante

Grave atto vandalico questa mattina, domenica, divelte anche alcune pareti

In corso le indagini della Polizia: “I responsabili si facciano avanti”

CASTELLO DI BRIANZA – Atto barbarico a Castello di Brianza: ignoti hanno danneggiato gravemente le pareti del sovrappasso comunale di via Dante. Il fatto è avvenuto questa mattina, domenica. A renderlo noto l’Amministrazione comunale che ha sottolineato come non si sia trattato di un gesto isolato.

“E’ la seconda volta in pochi giorni. In alcuni punti le pareti sono state divelte. Queste “persone’” (se individuate saranno denunciate) forse sanno (o non sanno) che hanno commesso un reato (oltre aver provocato danni ai Cittadini di Castello di Brianza hanno anche provocato una potenziale situazione di rischio)”, fanno sapere dal Comune.

A occuparsi di rintracciare i colpevoli la Polizia, svolgendo approfondite indagini con l’ausilio di due telecamere di sorveglianza.

“Diamo un suggerimento ai responsabili: si presentino spontaneamente alla Polizia locale o ai Carabinieri per raccontare la versione dei fatti e per riparare i danni”, conclude l’Amministrazione locale.